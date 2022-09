Cristina Marino e Luca Argentero allargano la famiglia: prima foto del pancione

“Io, te, Nina e una nuova luce”.

Con queste parole Cristina Marino e Luca Argentero annunciano di allargare la famiglia. Dopo la piccola Nina Speranza, un altro bebè in arrivo e l’attore e la influencer non potrebbero essere più felici. Scelgono una foto al mare al tramonto: lui tiene in braccio la primogenita e bacia la moglie che mostra il pancione.