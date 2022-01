Cristina Marino mostra una porzione di seno, ma Argentero la tiene stretta a sé

Cristina Marino sexy in vacanza con Luca Argentero Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Vacanza in famiglia tra coccole e relax per Cristina Marino e Luca Argentero, che con la loro piccola Nina Speranza sono volati al caldo. La meta è top secret, ma spiagge bianche e mare limpido sono uno sfondo perfetto per i suoi scatti. L'attrice e influencer non dimentica i follower e regala inquadrature ad alto tasso erotico, con il seno che si intravede dalla scollatura del costume. Suo marito però non la perde di vista, più innamorato che mai e fiero della donna che ha sposato.