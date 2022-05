Luca Argentero e Cristina Marino brindano, guarda la festa di Nina Speranza

"Buon compleanno Nina! 0, 1, e 2 anni", ha scritto l'attore a corredo di una foto della manina della bimba nel giorno della nascita della piccola, uno scatto del suo primo compleanno con un enorme palloncino rosa in mano, e un'immagine attuale mentre cerca di accarezzare una mucca nella stalla. Per la primogenita della coppia una festa milanese a tema zoo dolcissima e piena d’amore.

“Che regalo incredibile che sei Nina. Auguri ciotti del mio cuore" ha scritto l’influencer. La coppia non è solita pubblicare scatti privati, ma spesso posta istantanee di famiglia piene d’amore in cui la piccolina viene ripresa di spalle. Un mese fa Luca Argentero aveva pubblicato una foto in bianco e nero con la moglie e la figlia, mentre per il suo 44esimo compleanno aveva scritto: "44enne con il più bel regalo che Cristina mi abbia mai fatto".