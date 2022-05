Cristina Marino e Luca Argentero, emozioni a Monte Carlo

Non è la prima volta che Cristina Marino e Luca Argentero sfoggiano abbracci appassionati sul tappeto rosso e così anche al Monte Carlo Film Festival de la Comedie non hanno tradito le aspettative. Lei, conduttrice della serata, lui invitato a ricevere un premio, si sono mostrati innamorati e affiatati come non mai.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti in festa per la prima comunione della figlia Mia

Leggi Anche Cristina Marino mostra una porzione di seno, ma Argentero la tiene stretta a sé

“Felice e grata – ha scritto la Marino in un post in cui mostra gli scatti salienti della serata - Grata di aver fatto la mia prima conduzione accanto a Ezio Greggio in questo festival speciale. Felice di aver parlato ad un pubblico attento, ma accogliente. Onorata di aver presentato grandi talenti del cinema”. Poi ha ringraziato tutti quelli che hanno reso possibile la sua partecipazione, con un pensiero anche all’attore: “E poi grazie alla mia famiglia, e a mio marito Luca Argentero per regalarmi sempre un po’ della sua bellezza”.



“Innamorata, felice e grata di averti sempre al mio fianco” ha scritto ancora la Marino. Per la serata di gala l’influencer ha indossato un abito griffato con una profonda scollatura sulla schiena che è rimasta completamente nuda. Lui elegante come sempre non aveva occhi che per la sua dolce metà. Insomma, Cristina e Luca sono decisamente la coppia più glamour del momento.



La Marino e Argentero tra un mese festeggeranno il primo anniversario di matrimonio: il sì è avvenuto il 5 giugno dello scorso anno a Città della Pieve. Si erano conosciuti nel 2015 sul set del film “Vacanze ai Caraibi” e nel 2020 sono diventati genitori di Nina Speranza (2 anni tra pochi giorni).

Le vacanze di Cristina Marino e Luca Argentero Instagram 1 di 27 Instagram 2 di 27 Instagram 3 di 27 Instagram 4 di 27 Instagram 5 di 27 Instagram 6 di 27 Instagram 7 di 27 Instagram 8 di 27 Instagram 9 di 27 Instagram 10 di 27 Instagram 11 di 27 Instagram 12 di 27 Instagram 13 di 27 Instagram 14 di 27 Instagram 15 di 27 Instagram 16 di 27 Instagram 17 di 27 Instagram 18 di 27 Instagram 19 di 27 Instagram 20 di 27 Tgcom24 21 di 27 Instagram 22 di 27 Instagram 23 di 27 Instagram 24 di 27 Instagram 25 di 27 Instagram 26 di 27 Instagram 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci