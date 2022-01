Cristina Marino gelosa di Luca Argentero: "Non sopporto le fan maleducate"

È probabilmente considerata una delle donne più fortunate d'Italia grazie anche alla sua storia d'amore con Luca Argentero , suo marito dalla scorsa estate e padre della loro piccola Nina Speranza . "Ma anche lui è caduto in piedi" ammette senza finta modestia Cristina Marino in un'intervista al Corriere della Sera. Le schiere di fan non la preoccupano, tutt'al più la infastidiscono quando diventano troppo invadenti: "Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne".

Che Argentero sia uno tra gli attori italiani più amati e un vero e proprio sex symbol, la Marino lo sa bene. "Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!" chiarisce. Ma le schiere di fan tanto adoranti quanto irrispettose le danno fastidio: "Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano 'Oddio ti amo', 'Oddio che bello', come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato" ha spiegato al Corriere della Sera.

Cristina e Luca si stanno godendo una magnifica vacanza al caldo, tra coccole e relax, per rinfrancarsi un po' dalle fatiche dell'ultimo periodo: "Il 2021 è stato un anno concitatissimo sia per me che per Luca. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo sposati, io ho scritto un libro e Luca è stato sul set per tanto tempo. Così, appena finiti i suoi impegni di lavoro, siamo partiti" ha detto lei. Tra le palme e il mare si godono il loro amore e la piccola Nina Speranza, innamoratissima del papà: "Se lo abbraccio, lei mi manda via", racconta l'attrice. E' lei la fan numero uno, l'unica alla quale Cristina fa spazio volentieri.

