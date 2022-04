Vacanze di primavera: Seredova, Satta, Venturini, Ferragni in relax

E’ lunga la lista dei vip che hanno trascorso qualche giorno di vacanza al mare o in montagna postando sui social l’album con le immagini più belle. “In giro noi 4” scrive la ex di Gigi Buffon insieme ai due figli avuti dal portierone e la piccola Vivi, avuta da Alessandro Nasi.

Melissa Satta.

Valentina Ferragni

Giorgia Venturini,

Francesca Ferragni

La conduttrice tv è felice come una bimba e improvvisa baci a un asinello, pose improbabili e video di gruppo insieme agli amici Arianna Alessi e Renzo Rosso. Stessa località scelta dacon il fidanzato Luca Vezil.invece, si sollazza al sole delle Maldive mostrando il suo pancione strepitoso. Sfoggia le curve della dolce attesa sulle colline toscaneda Montepulciano a Cortona tra assaggi culinari e baci perdifiato con Riccardo Nicoletti.

Cristina Marino e Luca Argentero

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

hanno portato la loro bimba, Nina Speranza, a scoprire le bellezze del lago di Como, mentresono volati in Sicilia. A Galatina si scambiano effusioni social



Si sono spinte più lontano

Sonia Lorenzini e Paola Turani

che hanno raggiunto l’America per una vacanza on the road. La Lorenzini a bordo di un camper dalle strade di Los Angeles alla musica del Coachella fino in Arizona. La Turani invece ha preferito un viaggio a portata di bebè cambiando casa e città, ma concedendosi un bel tour a stelle e strisce.