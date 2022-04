Paola Turani in California, vacanze americane con la famiglia

Al mare con il marito Riccardo Serpellini e il loro piccolo Enea, Paola Turani ha sperimentato la bellezza di viaggiare in famiglia. Poi finalmente il ritorno negli Usa. L’influencer bergamasca da tempo sognava di volare in California per godersi il clima di Malibu, i negozi di Beverly Hills, le bellezze di Los Angeles. Ha affittato una villa con piscina e mostra ai follower le sue giornate.



Il jet-lag, il fuso orario, le pappe di Enea, le notti in bianco non sono certo un problema per la Turani che mostra di sapersela cavare in tutte le situazioni non facendo mai mancare l’amore ai suoi uomini e i sorrisi ai suoi follower. “Qualche ora a Malibù, noi 3, i suoi occhioni & le mie amate nachos al formaggio” scrive postando alcune foto della sua vacanza Oltreoceano. Non mancano shooting, incontri mondani, baci romantici.

Paola Turani è diventata mamma lo scorso ottobre dopo aver superato non poche difficoltà per rimanere incinta. Lei e Ricky Serpellini si sono sposati nel luglio del 2019 a Desenzano del Garda con rito civile all’americana in una cerimonia da sogno.

