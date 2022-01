Body Positivity, Paola Turani con qualche chilo aggiunto: “Sono ancora più felice”

Una nuova Paola Turani, quella che da tre mesi a questa parte è la regina dei post da mamma. L’influencer tiene tra le braccia il suo Enea e non potrebbe essere più felice. E quando le capita sotto mano una foto precedente la gravidanza non ha dubbi: “Quanto mi sembra lontana quella Paola dalla Paola di adesso… Come si sente questa Paola? Più che bene. Completa. Ancora più felice. Anche se il suo corpo è cambiato, anche se ha 5 kg in più e non sa se ritornerà come prima. Ma volete mettere il dono di stringere tra le braccia vostro figlio? Non c’è chilo, non c’è pancia o cellulite che tenga”.

Posta il confronto tra due foto, una vecchia e una recente, tre mesi dopo il parto. “In questi mesi il pensiero delle mie nuove forme o dei chili è passato ancora di più in secondo piano, la priorità e il mio primo pensiero è sempre stato Enea. ‘Scontato’ direte? Beh, non è detto. Non è facile vedere il tuo corpo che cambia durante la gravidanza (avevo messo 20kg totali) e non è facile guardarti allo specchio nei mesi successivi al parto. Può essere difficile accettare questo cambiamento tra sbalzi ormonali, una poppata e l’altra e la stanchezza dopo le nottate sveglie” scrive in un lungo post in cui parla del cambiamento del suo fisico.



“Come si sente ora questa Paola? Una gnocca, comunque, anche senza addominali scolpiti e con la ritenzione sulle cosce. E forse mi riconosco di più ora, meno spigolosa rispetto a poco tempo fa. Quanto mi ci vorrà prima che i miei vecchi jeans si richiudano? Boh! Ritornerò alla mia taglia? Non lo so. Ma va bene così. Gennaio è tempo di nuovi propositi. Ricomincerò a prendermi cura del mio corpo senza ossessioni, a muovermi facendo sport come ho sempre fatto, per me stessa, per stare bene mentalmente e fisicamente, soprattutto per rafforzare i muscoli della schiena (a pezzi) e per rassodare – scrive schietta - Non per dimagrire. Che se ripenso a tutti gli anni in cui stavo a digiuno per entrare in un vestito taglia 38 la parola “dimagrire” mi fa ancora paura. Benvenuta a questa nuova Paola più matura e consapevole! Benvenute nuove dolci forme”.

