Arisa, boom di like nel nome della body positivity: "Vi piace il mio seno?"

La sua ode alla body positivity Arisa l'aveva già declamata mesi fa condividendo uno scatto in bikini e mostrando le sue piccole imperfezioni. Adesso la cantante, arrivata decima a Sanremo 2021 con "Potevi dare di più", torna sull'argomento pubblicando un video in cui mostra il suo prosperoso décolleté in reggiseno: "Quando ero piccola il mio seno era un grande problema..." scrive in un lungo post che conclude con una domanda maliziosa e un po' provocatoria: "Vi piacciono le mie tette?"

Il messaggio della cantante è chiaro: accettare il proprio corpo e i propri difetti è l'unico modo riuscire ad amarsi e ad amare di più.

Un aiuto esterno, di qualcuno disposto ad apprezzarci per quello che siamo, è però utile e necessario, sembra sottolineare Arisa, che quel "qualcuno" pare l'abbia trovato, il suo nuovo compagno Andrea: "Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace il mio seno adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare".

Arisa conclude con un vero e proprio inno alla vita, un invito a cogliere l'attimo: "Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche, persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere", e una maliziosa domanda provocatrice: "Vi piacciono le mie tette?".

