Arisa sotto l'albero di Natale trova un nuovo amore

A sorpresa sotto l'albero di Natale per Arisa è arrivato l'amore. Lui è Andrea Di Carlo , suo manager , ed è stato proprio lui a venire allo scoperto postando su Instagram una foto di un loro bacio , dove di Arisa si coglie solo uno scorcio ma pur sempre riconoscibilissimo. Un coming out "forzato" da Rudy Zerbi che in puntata ad "Amici" aveva fatto più volte accenno al fidanzamento della cantante.

Sicuramente per Arisa queste feste avranno un sapore particolare. Dopo alcuni momenti complicati passati nei mesi scorsi, la cantante sembra avere imboccato una strada positiva. Prima la partecipazione ad "Amici", come coach, dove si sta mettendo in luce per competenza e capacità di interpretare il ruolo assegnatole; poi l'ingresso nei 26 Big che a marzo saliranno sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo. E adesso l'amore.

In passato Arisa è stata legata a Giuseppe Anastasi e poi a Lorenzo Zambelli: il primo autore di alcuni suoi grandi successi, il secondo suo ex manager. Insomma, spesso la via sentimentale si è intrecciata con quella professionale, anche se Arisa ha sempre badato a mantenere una sostanziale riservatezza per quanto concerneva la sua sfera privata.

