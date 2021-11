Giulia Provvedi mostra la pancia gonfia e la cellulite: "Quanto è bello essere donne"

Giulia Provvedi in "modalità pre ciclo" tra pancia gonfia e la cellulite Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Giulia Provvedi Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' prassi comune sui social quella di mostrarsi al meglio, con trucco e parrucco curati, un look che valorizza le forme e pose seducenti. Giulia Provvedi non ci sta, e su Instagram porta avanti la sua battaglia a favore della normalità con foto che non nascondono gonfiori, brufoletti e cellulite. In lingerie di pizzo, spettinata e senza make up si fotografa senza filtri: "Buongiorno da me in modalità pre ciclo, post workout. Però quanto è bello essere donne?"