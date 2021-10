Le Donatella in versione bombe sexy: una è nuda e l’altra…

Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Quando decidono di fare le sexy sui social, le Donatella non le batte nessuno. I loro video scanzonati e divertenti fanno ridere e divertire i follower, ma quando sganciano gli scatti mozzafiato c'è da restare a bocca aperta. La bionda Giulia Provvedi posa completamente nuda e maliziosa come non mai, provocando senza pudore e sfidando la censura con scorci di pelle ad alto tasso erotico. Sua sorella Silvia non toglie i vestiti, ma in quanto a sex appeal non è seconda a nessuno...