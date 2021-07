Il bagno il vasca di Giulia Provvedi , la bionda del duo Le Donatella, scalda gli animi dei follower. Colpa, o merito, della mise scelta per crogiolarsi tra la schiuma: un paio di slip neri e sgambatissimi e un reggiseno molto particolare realizzato con due brioche tenute insieme dal nastro adesivo. Un outfit che di certo non passa inosservato.

Giulia stuzzica i follower immersa nella vasca da bagno. "Quando aspetti in camera con sobrietà la tua crush", scrive ironica come caption. Nel breve video si atteggia da diva mentre mangia un grappolo d'uva, con gli occhiali da sole, un foulard di seta e le brioche che coprono a malapena il seno. In sottofondo la sua ultima hit in duetto con la sorella, "Moralisti su Porn Hub".

I commenti si sprecano, da chi si complimenta per la bellezza della Provvedi a chi ne apprezza di più l'ironia. "Pensa che io non volevo fare colazione", scrive qualcuno, "Molto sobria, ache troppo" scherza qualcun altro. C'è anche chi la critica, ma lei non si scompone. "Quando sono finte stanno su anche con due sassi attaccati" scrive uno dei follower riferendosi al ritocchino al seno. "Se dovevo pagare per evitarle flaccide evitavo, no?" replica lei senza perdere il sorriso.

