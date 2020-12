Le Donatella al primo compleanno da mamma e da zia

Per Giulia e Silvia Provvedi è stato un compleanno davvero speciale, il primo trascorso insieme alla piccola Nicole : la bimba che la bruna del duo Le Donatella ha avuto lo scorso giugno. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia le abbiano costrette a rinunciare ai party sfrenati, le due gemelle hanno comunque potuto festeggiare i loro 27 anni in famiglia con una torta bellissima e tutta rosa.

"+27 anni di NOI! Nei momenti belli e quelli un po' più grigi sempre uniti più forti che mai, grazie a tutta la nostra famiglia per questo pranzo speciale. Grazie a te Niki che illumini ogni nostra giornata. Ps: Giuli, la sensibile dopo la prima frase era già in lacrime" scrivono le gemelle postando un video nel profilo social che condividono. Nelle immagini ridono e si commuovono spegnendo le candeline e leggendo un biglietto strappalacrime, con la bimba di pochi mesi in braccio alla mamma. Uno scenario ben diverso da quello dello scorso anno, quando avevano celebrato con musica a tutto volume e balli scatenati.

"Siete due fiori dello stesso giardino... il binomio della perfezione" ha scritto il fratello Matteo Provvedi nel biglietto di auguri, ripercorrendo le fasi della loro vita. Giulia è sull'orlo delle lacrime e non riesce a leggere, ma anche Silvia è commossa. Sono due sorelle affiatatissime, sempre pronte a sostenersi e spalleggiarsi. La bionda è tornata single da qualche mese dopo la fine della storia con Pierluigi Gollini, l'altra è sola da quando Giorgio De Stefano è stato arrestato qualche giorno dopo la nascita della loro bimba. Loro non si sono perse d'animo, hanno fatto fronte comune e sono tornate a vivere insieme per starsi vicine e poter condividere ogni momento. Quest'anno è stato particolarmente difficile, e una bella festa piena d'amore se la sono meritata.

