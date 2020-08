Le Donatella al mare, primi giorni in spiaggia per Niki

Giulia e Silvia Provvedi hanno scelto Milano Marittima per le loro vacanze rilassanti e per far vedere il mare per la prima volta alla piccola Nicole. Zia e mamma in spiaggia coccolano la bambina nata meno di due mesi fa e si rilassano al sole, ma senza dimenticare i follower. Sui social condividono i loro momenti di relax, dal caffè sotto all'ombrellone alle pose durante la tintarella.