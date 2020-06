Silvia Provvedi: “Al mio compagno rinnovo amore e vicinanza” Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Vi ringrazio di cuore davvero tutti continua il messaggio social - Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tuttora… Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia”.

La Provvedi ha partorito con parto cesareo Nicole lo scorso 18 giugno. E’ tornata a casa con la bambina e ha ricevuto una bellissima sorpresa, una festa organizzata dalla sorella gemella Giulia. Pochi giorni dopo la sveglia nel cuore della notte e le manette al papà della bambina nell’ambito di una serie di arresti legati alle cosche della ‘ndrangheta.





