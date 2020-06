Silvia Provvedi, arrestato il compagno: da sola alla visita della neonata Instagram 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Tik Tok 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Provvedi ha partorito in anticipo rispetto al previsto (la piccola Nicole doveva nascere a luglio) con un parto cesareo non programmato, ma si sta riprendendo alla grande. “Tutto va benissimo, sono felice e la bimba è un angioletto – rivelava Silvia qualche giorno fa durante un’intervista -. Mi sento bene, sono in fase di ripresa… Sono stata coccolata, assistita, consolata nel migliore dei modi”.

Leggi anche>'ndrangheta, blitz a Reggio Calabria: 21 arresti, tra loro il compagno di Silvia Provvedi

Accanto a lei la sorella Giulia che abita proprio nell’appartamento vicino a Silvia per poterla aiutare in ogni momento. E infatti eccola tenere la nipotina tra le braccia e annunciare la visita della bambina. Il papà di Nicole è in manette e sarà forse zia Giulia ad accompagnare mamma e figlia dal medico. Silvia è apparsa in forma dopo il parto. Tanto che cinque giorni dopo, insieme a Giulia improvvisava già un balletto scatenatissimo in cucina.

