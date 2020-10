Le Donatella tatuate, Giulia Provvedi sceglie una dedica per la nipotina

L'arrivo di Nicole ha stravolto le vite di Giulia e Silvia Provvedi . Le gemelle del duo Le Donatella sono follemente innamorate della bimba che la mora ha dato alla luce lo scorso giugno. Zia Giulia è pazza della nipotina, ed ha deciso di dedicarle un tattoo: loro due stilizzate che si tengono per mano e una scritta in spagnolo che divide i follower.

Giulia Provvedi ha inciso sulla pelle un disegno per celebrare il suo amore per la bambina. Due personaggi stilizzati, uno che rappresenta la zia e l'altro la nipotina, e la scritta "Por Siempre" con un cuore al posto del puntino sulla i. Una dedica dolcissima e soprattutto indelebile, che testimonia il legame strettissimo che lega la cantante e showgirl all'ultima arrivata in famiglia.

La foto postata sui social ha sollevato un piccolo polverone tra i follower. Tra i tanti commenti inteneriti dal gesto della Provvedi, ce ne sono molti che notano un errore linguistico. "Si dice 'para siempre' e non 'por'" sottolineano alcuni, mentre altri difendono la loro beniamina sostenendo che sia giusto così. La stessa Giulia risponde secca: "Peccato che sia corretto!" e chiude la questione. In realtà l'espressione grammaticalmente non è sbagliata, ma è una forma desueta per esprimere il concetto di amore senza fine. Ma alla fine quello che conta è l'amore incondizionato di Giulia per Niki, errore o meno non fa differenza.

Giulia e Silvia Provvedi si rilassano in spiaggia a Milano Marittima insieme alla neonata

