Giulia Provvedi mezza nuda tra le frasche, topless e lato B da urlo

Sexy e spudorata, Giulia Provvedi sfoggia le curve sui social. La bionda del duo Le Donatella posa in mutande, sfoggiando un lato B perfetto e un topless che lascia a bocca aperta. "Quel pomeriggio in cui la tua amica ti lancia tra le fresche frasche per immortalare attimi di ordinaria libertà" scrive postando gli scatti ad alto tasso erotico. "Ps: ah si sono in mutande perché ho perso tutti i costumi che avevo portato a Roma", precisa con malizia.

Si mette in posa per la sua amica Micol Ronchi e non mette limiti alla voglia di sedurre. Giulia sfoggia il lato B scolpito mentre toglie la maglietta, poi fa la linguaccia all'obiettivo mostrando le curve. A seno nudo si copre appena incrociando le braccia e lasciando intravedere scorci bollenti. I follower si scatenano davanti alle sue corve prorompenti e like e commenti non si contano più.

Le sue forme esplosive sono state le protagoniste della sua estate social in bikini. La Provvedi ha un fisico perfetto che non esita a mettere in mostra con costumi sgambatissimi e pose provocanti, sempre con un tocco scanzonato e irriverente. Un mix esplosivo di malizia e ironia che conquista ogni volta.

