Incidente in spiaggia per Giulia Provvedi: cade e si spacca un dente

Giulia Provvedi è amata dai suoi follower per la sua grinta e l'entusiasmo contagioso, ma questa volta l'esuberanza le ha giocato un brutto scherzo. Mentre si stava scatenando in bikini sul bagnasciuga con una bottiglia di birra in mano, infatti, la bionda è scivolata sulla sabbia. Poco dopo ha mostrato le conseguenze dell'incidente: un incisivo scheggiato.

Giulia si sta godendo un po' di relax con la sorella Silvia e la nipotina Nicole, ma non si è certo lasciate rovinare l'estate dall'incidente. Lo ha infatti condiviso su Instagram, commentando divertita: "La mia situazione sentimentale 2021 in un video". Per ora la Provvedi si gode le sue donne e non ci sono uomini all'orizzonte, ma chissà che un nuovo amore (magari un aitante dentista) non possa farle tornare presto il sorriso...

