Paola Turani è diventata mamma: finalmente è nato il “Serpellino”

“Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile” scrive Paola Turani per annunciare di essere diventata mamma. Ha dato alla luce Enea Francesco, nato dall’amore per il marito Ricky Serpella. “Io sono già perdutamente innamorata di lui” ha scritto l’influencer postando il primo scatto con il neonato tra le braccia. E’ stato un vero e proprio travaglio social quello che ha portato alla nascita del Serpellino!

La data del parto era stata superata da qualche giorno e la Turani era impaziente di vedere il suo bebè. I fan le scrivevano di continuo e lei si sentiva di doverli tenere aggiornati costantemente. Se durante la notte non postava, già si pensava al parto e così quando c’è stato il black out social i follower di Paola sono andati in ansia: “Non sarà nato il Serpellino?”. Il nome era top secret, ma per il resto di questa bellissima gravidanza si sapeva quasi tutto.

L’influencer ha sempre parlato con le fan raccontando le difficoltà di rimanere incinta e poi finalmente la gioia di aver scoperto di avere in grembo un bebè. Le giornate di Paola erano scandite dalle chiacchiere social fino a ieri sera. L’ultima cena a base di ravioli di magro e poi, poche ore dopo, la nascita di Enea Francesco. Ora la pioggia di auguri e tra le prime a congratularsi con la Turani c’è Chiara Ferragni.

