Paola Turani, anniversario di matrimonio col pancione

Paola Turani e Riccardo Serpella festeggiano il secondo anniversario di nozze in maniera tutta speciale, immersi in un mare di palloncini sui toni del lilla (la stessa nuance che dominava al ricevimento di matrimonio). Ma a rendere tutto ancora più magico è il pancione dell'influencer: il "Serpellino" sta per arrivare e lei non sta più nella pelle.

Le nozze tra Paola e Riccardo sono state incantevoli e romantiche, e il secondo anniversario non è da meno. La futura mamma mostra sui social gli addobbi per la festa d'amore e rivive il suo giorno più bello postando alcuni video del sì. "Quante cose sono successe in questi due anni... Molti sono stati i momenti di sconforto e pianto, ma tu c'eri" scrive riferendosi alle difficoltà avute per concepire un figlio.

"Orgogliosa di quello che abbiamo costruito insieme e per il futuro della nostra famiglia", scrive la Turani. Tra pochi mesi accoglieranno una new entry: in autunno nascerà un maschietto. Il nome è già stato deciso dalla coppia di futuri genitori ma non ancora svelato: per tutti i follower il piccolo è "il Serpellino".