Bikini & pancione nudo, Paola Turani al mare

“Sognando te” scrive Paola Turani postando un bellissimo scatto in bikini con il pacino in bella mostra. Da quando ha annunciato di essere in dolce attesa di un maschietto dal marito Riccardo Serpellini, l’influencer non sta più nella pelle. Aggiorna costantemente i fan dei suoi cambiamenti e mostra con orgoglio le forme che lievitano. Ora è in vacanza di coppia in barca con l’amica Giulia Valentina e ogni scusa è buona per scattare al suo bel pancino nudo.

Chioma ricciola sciolta la vento, abbigliamento comodo e leggero e tanti sorrisi, quelli sfoggiati dalla Turani che in questi giorni naviga nelle acque di Filicudi alla ricerca di panorami mozzafiato in cui incorniciare le sue dolcissime forme. E’ alla 24esima settimana di gravidanza e sogna ad occhi aperti aspettando di poter tenere tra le braccia il suo piccolino. Ha desiderato tanto l’arrivo di un bebè e ora vive la sua attesa con grandissimo entusiasmo e felicità.

Qualche giorno fa aveva mostrato ai follower i lavori di ristrutturazione della sua nuova villa che ospiterà la famiglia Serpellini. Poi è partita per le vacanze insieme al marito alle Eolie. “Stavo pensando a come la vita e le abitudini possano cambiare... – scrive l’influencer - anni fa in borsa ci mettevo il cambio scarpe comode per togliere i tacchi dopo la fine di una serata in discoteca per esempio, ora non esco mai senza pastiglie anti nausea o integratori per la gravidanza e probabilmente l’anno prossimo inserirò pannolini vari per il cambio del Serpellino”.

