Paola Turani, lavori in corso: ecco come diventerà la mia nuova villa

Non ha segreti per i follower. Paola Turani aggiorna costantemente i suoi fan di quel che fa e di come sta, in dolce attesa del suo primo figlio dal marito Riccardo Serpellini. Ha comprato casa e anche i lavori della sua nuova villa saranno condivisi. Da come verrà smantellata a come diventerà, ecco la casa da sogno della influencer.

“Era da un mesetto che non ci tornavo e ogni volta io sono sempre più innamorata. Ho portato mia mamma, mio fratello, Barbara che non l’avevano ancora vista, poi ci porterò anche mio papà appena riusciremo ad organizzare. – racconta Paola Turani in una lunga serie di video che riprendono tutta la sua nuova casa - Poi dovevamo rivedere alcune cosette prima dell’incontro con gli architetti che ci presenteranno il progetto finale”.

Serpellini mostra agli ospiti i cambiamenti e i lavori che verranno eseguiti, compreso il giardino e l’area in cui sorgerà la piscina. “Fuori ormai lo conoscete, gli interni non li ho fatti mai vedere, oggi ho colto l’occasione per fare dei video in cui vi spiego come verrà strutturata la casa… - continua la influencer - Verrà completamente smantellata: tolti i pavimenti, la barriera, molti muri… Verrà ovviamente rifatta tutta”.



Mostra la camera del “Serpellino”, con la stanza dei giochi, il bagno e il mini-appartamento degli ospiti, la taverna, l’area in cui sorgerà la palestra e la sauna, la camera da letto matrimoniale con bagno e cabina armadio. Verranno allargate le finestre e abbattuti i muri per renderla molto luminosa. E poi il giardino: “Guardate che pace, quanto verde intorno – continua la Turani – E questa siepe di gelsomini che circonda tutta la scalinata esterna”. Con il suo pancione e il suo amore, Paola è davvero al settimo cielo.

Paola Turani ha organizzato proprio una bella festa, tra tanti palloncini colorati, per svelare ad amici e follower il sesso del bimbo che aspetta e che nascerà a settembre. Lei avrebbe preferito una femmina, il futuro papà Riccardo Scarcella incrociava le dita per un maschio. Ed è stato lui ad essere accontentato, come ha svelato la pioggia di coriandoli celesti che è piovuta sulla coppia. "Vi dico già che piangevo ancora prima di scoprire il sesso... è stata una sorpresa! Che emozione incredibile! Siamo troppo felici" ha scritto l'influencer sui social, postando il video dell'evento.

