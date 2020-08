Paola Turani spegne 33 candeline, guarda la festa in piscina

Un 33esimo compleanno che non dimenticherà mai. Paola Turani ha curato ogni minimo dettaglio, condividendo tutto sui social. La festa inizia dal mattino con un party in piscina nella splendida location di Borgo Egnazia. Insieme lei a divertirsi in vasca con i gonfiabili ci sono il marito Riccardo Serpellini e molti amici, tra cui l'influencer Giulia Valentina (ex fidanzata di Fedez ). Per tutti divertimento sfrenato in attesa delle stelle cadenti.

Per il party Paola ha scelto una location da mille e una notte: un resort super esclusivo, meta delle vacanze di tanti vip stranieri. Sembra che Brooklyn Beckham l'abbia scelto per le nozze l'anno prossimo ed è lì che si sono sposati Justin Timberlake e Jessica Biel. E' in questo castello da sogno che la Turani accoglie i suoi ospiti, tra tuffi in piscina e balli sfrenati a bordo vasca.

Durante la giornata, Paola indossa un costume nero semplice ed elegante che mette in risalto il suo fisico perfetto. I mille lustrini la fanno brillare e lei si gode il party da protagonista assoluta. Per la serata l'influencer si accende e luccica ancora di più con un abito scintillante. Per il suo compleanno non poteva sperare di più. "Anche questo 10 agosto sta per terminare e tra amici, risate, tramonti, buon cibo e molto altro non avrei potuto chiedere di meglio" ha scritto sui social. E chissà quale desiderio avrà espresso guardando le stelle cadenti?

