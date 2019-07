Matrimonio Vip per l influencer Paola Turani

Tanti invitati Vip per l'influencer Paola Turani, che ha detto sì al suo Ricky Serpella nella suggestiva cornice del lago di Garda. Tra gli ospiti l'amica e collega Giulia Valentina (ex di Fedez), Michelle Hunziker con Tomaso e la figlia Aurora Ramazzotti accompagnata dal fidanzato Goffredo, Riccardo Pozzoli (ex di Chiara Ferragni), Enrico Papi e la web star Camihawke. Via social sono poi arrivate anche le congratulazioni di Chiara Ferragni, Laura Torrisi, Miriam Leone, Francesca Chillemi, Eleonora Pedron e Melita Toniolo.