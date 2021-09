Paola Turani nuda al nono mese: non copro il mio pancione

Pancione agli sgoccioli per Paola Turani. L’influencer ha raccontato sui social tutta la sua gravidanza: dalle difficoltà a rimanere incinta alla scoperta del bimbo che porta in grembo, facendo sapere giorno dopo giorno le sensazioni e le emozioni di una donna che sta per diventare mamma. Ora che manca pochissimo (a giorni è previsto il parto) posa con il pancione nudo orgogliosa e felice della nuova avventura che sta per iniziare.

“In questi mesi, purtroppo, ho letto tante cattiverie… più del solito – scrive la Turani riferendosi agli haters - Chi ce l’aveva con il mio aspetto e via di insulti, chi giudicava negativamente ogni cosa che dicevo o facevo, chi non voleva vedere i miei contenuti a suon di “basta pubblicare la pancia!” “Copri quella pancia!” (e molto peggio). Come se, in qualche modo, mi fossi dovuta sentire in difetto e avessi dovuto nasconderla. Come se qui sul mio profilo non fossi libera di scegliere come, quanto e soprattutto cosa pubblicare della mia vita. Follia”.

“Questo però non mi ha impedito di sentirmi libera, felice e orgogliosa della mia gravidanza, di raccontare e condividere passo dopo passo ogni evoluzione e sensazione con voi… soprattutto perché ad ogni cattiveria che ricevevo, “NOI” rispondevamo con centinaia di messaggi positivi spazzando via ogni negatività! – spiega Paola Turani al nono mese di gravidanza - Questo è ciò che conta! Grazie per averci seguiti con tanto affetto fin dall’inizio, spero di avervi trasmesso emozioni positive, serenità e tranquillità. Avete esultato con me quando vi ho comunicato la bella notizia, abbiamo pianto di gioia e ci siamo emozionati più volte… sicuramente la vostra vicinanza è stata fondamentale e ve ne sono grata! Sono felice se nel mio piccolo, con la nostra storia, sia riuscita a trasmettere anche solo un po’ di forza e speranza ad alcuni di voi. Contenta di aver condiviso questa avventura che si sta per concludere, ma a breve inizierà un nuovo capitolo che sono sicura sarà ancora più bello!”.

Ogni mattina l’influencer pubblica una Stories per far sapere ai follower se ci sono novità o se è arrivato il momento di correre in clinica. Il parto, del resto, è previsto a giorni.

