Paola Turani mostra il pancione nudo all’ottavo mese

Paola Turani sembra una dea mentre posa per uno shooting con il pancione nudo in mostra. Un telo bianco arrotolato in vita le copre la parte bassa del corpo mentre si fa ritrarre nuda dal ventre in su, con i lunghi capelli ricci che le nascondono il seno. "Diciotto anni circa di servizi fotografici, ma queste fino ad ora sono senza dubbio le foto più belle", scrive a commento degli scatti.

Paola è in vacanza in Puglia con il marito Riccardo Serpella e alcuni amici, ma non rinuncia a qualche impegno di lavoro. Bellissima e con il pancione esplosivo si mette in gioco per uno shooting mozzafiato, tra pose seducenti e sguardi languidi. Scocca occhiate di fuoco all'obiettivo mentre copre il seno nudo con le mani, poi posta le immagini più belle sui social e invita i follower a "votare".

Tra circa un mese, Paola diventerà mamma del suo primo figlio, un maschietto. Per il momento i suoi follower lo conoscono come Serpellino, visto che lei e Riccardo hanno preferito non rivelare il nome che hanno scelto. Una gravidanza cercata a lungo, e che ha riempito di gioia l'influencer: il pancione è il suo orgoglio, e lei non è mai stata più felice di così.

