Paola Turani a Dubai, la prima vacanza di Enea tra le onde 

Dalla crema da sole del neonato alla maschera idratante della mamma, dal sonnellino sulla spiaggia al bagnetto in piscina, dalla colazione alla cena. La vacanza dell’influencer Paola Turani è un libro (social) aperto per tutti i fan. Riempie il profilo di foto, di video, di consigli, di suggerimenti e di emozioni in un susseguirsi di scatti e video che tengono incollati i follower.



La Turani regala scorci di sexitudine in bikini nelle acque limpide oppure panorami mozzafiato dal grattacielo più alto. Rivela i trucchetti social e mostra la realtà prima degli scatti confidandosi con i suoi fan come fossero tutti tanti buoni amici. Il risultato è una pioggia di like sotto il sole cocente di Dubai. Sfoglia la gallery e scopri alcuni dettagli del viaggio di famiglia dell’influencer bergamasca.

