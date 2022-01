Paola Turani mostra la casa nuova, ecco stanza per stanza dove andrà a vivere

Instagram 1 di 37 Instagram 2 di 37 Instagram 3 di 37 Instagram 4 di 37 Instagram 5 di 37 Instagram 6 di 37 Instagram 7 di 37 Instagram 8 di 37 Instagram 9 di 37 Instagram 10 di 37 Instagram 11 di 37 Instagram 12 di 37 Instagram 13 di 37 Instagram 14 di 37 Instagram 15 di 37 Instagram 16 di 37 Instagram 17 di 37 Instagram 18 di 37 Instagram 19 di 37 Instagram 20 di 37 Instagram 21 di 37 Instagram 22 di 37 Instagram 23 di 37 Instagram 24 di 37 Instagram 25 di 37 Instagram 26 di 37 Instagram 27 di 37 Instagram 28 di 37 Instagram 29 di 37 Instagram 30 di 37 Instagram 31 di 37 Instagram 32 di 37 Instagram 33 di 37 Instagram 34 di 37 Instagram 35 di 37 Instagram 36 di 37 Instagram 37 di 37 leggi dopo slideshow ingrandisci

Procedono a vele spiegate i lavori di ristrutturazione di quella che diventerà la nuova casa di Paola Turani, Riccardo Serpella e il loro piccolo Enea. E' ancora un work in progress e probabilmente la nuova dimora (una villa da sogno con vista sui monti, piscina e zona wellness) non sarà pronta prima della fine dell'estate. Intanto però l'influencer accontenta la curiosità dei follower mostrando la situazione attuale e descrivendo il progetto: con un po' di fantasia non è difficile immaginare un luogo incantevole.