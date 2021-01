Confessione intima per Oriana Sabatini , che sui social stupisce tutti i follower rivelando la sua bisessualità. In Argentina è nota per essere attrice e cantante, ma in Italia è famosa per essere la fidanzata del calciatore Paulo Dybala . Per questo la sua rivelazione ha lasciato tutti a bocca aperta.

Oriana Sabatini è bisex, ecco la confessione della fidanzata di Dybala Instagram 1 di 27 Instagram 2 di 27 Instagram 3 di 27 Instagram 4 di 27 Instagram 5 di 27 Instagram 6 di 27 Instagram 7 di 27 Instagram 8 di 27 Instagram 9 di 27 Instagram 10 di 27 Instagram 11 di 27 Instagram 12 di 27 Instagram 13 di 27 Instagram 14 di 27 Instagram 15 di 27 Instagram 16 di 27 Instagram 17 di 27 instagram 18 di 27 instagram 19 di 27 ORIANA SABATINI PROVA COSTUME 1 20 di 27 instagram 21 di 27 instagram 22 di 27 instagram 23 di 27 instagram 24 di 27 instagram 25 di 27 instagram 26 di 27 instagram 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Vero o falso" è il gioco che Oriana avvia con i follower nelle Stories. I fan fanno domande sui suoi gusti e le sue passioni e lei risponde in tutta onestà. "Sei bisessuale?" le chiede qualcuno, e lei con schiettezza replica: "Vero? Se proprio devo mettermi un'etichetta, credo di sì".

Leggi Anche Paulo Dybala fa gol pensando alla fidanzata... in topless

Quello della libertà sessuale è un tema che sta a cuore alla Sabatini e già in passato aveva commentato in un'intervista a una radio uruguayana: "Non c'è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia". E il bacio saffico con la modella Soledad Alonso nel video della sua canzone "Stay or Run" aveva acceso la curiosità in molte persone.

Potrebbe interessarti anche: