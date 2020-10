Fedez e Ferragni a cena con Dybala e Oriana, l’insolito quartetto

Che ci fanno Paulo Dybala e Fedez a cena insieme? Il rapper e il calciatore juventino si sono ritrovati fianco a fianco con le loro rispettive dolci metà, Oriana Sabatini e Chiara Ferragni per una deliziosa cenetta di coppia. Sui social tutti hanno documentato l’evento con aggettivi carini e reciproci. Inoltre, la Ferragni è amica anche di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, appena tornato in squadra a Torino. Che dopo l’arcobaleno in testa Fedez abbia in mente un’idea bianconera?

Oriana e Paulo, che è in attesa di ritrovare la forma perfetta e tornare in campo con la Juve, hanno trascorso la serata con i Ferragnez. Nel periodo del lockdown il calciatore si era schierato al fianco della influencer e del rapper a sostegno della raccolta fondi in favore dell’ospedale San Raffaele di Milano per aumentare i posti in terapia intensiva. E quando la coppia argentina si era ritrovata contagiata dal coronavirus, Fedez aveva subito inviato loro un messaggio social di pronta guarigione.

