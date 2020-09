Chiara Ferragni vuole comprare la villa… sul lago di Como come Clooney

Negli ultimi tempi, complice anche la pandemia, Chiara Ferragni bazzica sempre più spesso sulle sponde del lago di Como. Per shooting, per impegni di lavoro, per rilassarsi in famiglia, per un po’ di coccole a due. Ogni scusa è buona per affacciarsi sul Lario. Ora gira voce che la influencer abbia messo gli occhi su una villa di Civenna di Bellagio, in vendita per circa tre milioni di euro. Ha un parco di 4 ettari e una residenza con 15 camere da letto e 12 bagni. Dopo George Clooney, che sia la volta dei Ferragnez?

Se l’attore americano ha scelto Laglio come buen retiro, Chiara potrebbe approdare presto a Villa Barzaghi, una dimora da sogno con una splendida vista ritratta in uno scatto social di Fedez che ha commentato: “Un giorno bellissimo”. La coppia è stata avvistata più volte e anche dall’entourage confermerebbero la ricerca di una villa poco distante da Milano, in un luogo incantevole e con la privacy assicurata.

Dei sopralluoghi dei Ferragnez correva voce già da un po’, ma sul lago tutelano la privacy e sperano solo in un effetto pubblicitario alla Clooney. Anche Robbie Williams di recente era a Bellagio, ma non se n’è saputo nulla fino all’ultimo giorno prima della partenza. Insomma, pare che la trattativa con la influencer prosegua silenziosa, ma la villa è ancora in vendita e sul web si scoprono i dettagli.

La villa, da ristrutturare, è collocata in posizione rialzata rispetto al centro abitato, con splendida vista sul lago e a pochi minuti dal centro di Bellagio, immersa in un parco che offre tranquillità. E’ disposta su quattro piani, con diversi accessi, tra cui una veranda con salottino. All’interno ci sono affreschi, una scala con gradoni di marmo bianco e ben 15 stanze da letto con i bagni. Distaccato dalla residenza principale c’è un casale rustico con sassi a vista. Insomma, ci sarebbe posto per i Ferragnez e tutta la loro gang…

