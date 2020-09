Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per "blasfemia" | Fedez: "Mi mancavate"

C'è un nuovo capitolo nella guerra tra il Codacons e i Ferragnez. Dopo la denuncia per la raccolta fondi in piena emergenza coronavirus, ora l'associazione ha denunciato Chiara Ferragni per blasfemia . Colpa di una rielaborazione di Francesco Vezzoli di un dipinto del '600 in cui la Ferragni appare nelle vesti di una Madonna . Tra l'ironico e lo scoraggiato il commento di Fedez via Twitter: "Mi mancavano".

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Codacons denuncia Fedez per la raccolta fondi | Gravi accuse al rapper che replica: "Omicidio no?"

Il quadro è una rappresentazione sacra di Giovanni Battista Salvi, pittore del '600, rielaborata da Francesco Vezzoli, uno degli artisti contemporanei più stimati, per il numero di Vanity Fair che ha curato. Nello stesso numero, altre donne dello showbiz, da Maria de Filippi a Barbara d'Urso, sono state raffigurate all'interno di dipinti storici. Quello che ha disturbato dell'immagine della FErragni è stato l'uso di un soggetto sacro.

"Non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l'intero mondo religioso e per l'arte in genere" hanno scritto quelli del Codacons nell'esposto alla Procura della Repubblica di Milano e al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. "Sfrutta l’immagine della Madonna e della religione a scopo commerciale – continua -. Questo è sfruttamento indegno della figura cristiana. Il fatto è anche penalmente rilevante perché è blasfemo e rappresenta un’offesa al sentimento religioso, motivo per cui l’esposto viene inviato anche al Papa".

Fedez si è messo in testa l’arcobaleno Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

POTREBBE INTERESSARTI: