La famiglia Ferragnez si allarga. Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez annuncia con una ecografia tra le mani l’arrivo di un fratellino o sorellina. Il rapper scherza e replica sui social: “Ma io non sapevo nulla”. I segnali si potevano cogliere da tempo: Chiara ha rinunciato alle sfilate di Milano, ha mostrato scatti che non mostravano troppo il suo ventre e pareva particolarmente solare e raggiante.

Chiara Ferragni incinta, Fedez allarga la famiglia Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

E’ stato il primogenito con l’ecografia in mano ad annunciare la lieta novella:

“Our family is getting bigger”, si legge sotto la foto pubblicata da Chiara e la traduzione in italiano in quella di Fedez ovvero “la nostra famiglia sta crescendo”. I follower si sono scatenati inondando la coppia di auguri ai Ferragni, a due anni esatti dalle nozze che furono celebrate il Sicilia nel settembre 2018.

I capelli rosa, un indizio?

Da qualche giorno Fedez sfoggia una capigliatura arcobaleno scelta per lanciare il suo nuovo singolo. Ma in uno degli scatti delle ultime ore focalizza l’attenzione sul ciuffo rosa. Che sia un indizio del fiocco rosa in vista? Del resto dopo Leone, una bella sorellina sarebbe davvero perfetta per il clan delle Ferragni, tra nonna Marina e le zie Valentina e Francesca.

Una gravidanza cercata da tempo

"Finalmente" scrive la sorella Valentina a commento del post che annuncia la bella notizia. Forse la coppia da tempo cercava di allargare la famiglia e le sorelle di Chiara sapevano che avrebbe voluto dare presto un fratellino o sorellina a Leone. E così la prima reazione di Valentina è un "finalmente" accompagnato da tanti cuoricini.



Leggi anche>Fedez e Ferragni a cena con Dybala e Oriana, l’insolito quartetto

Fedez e Ferragni a cena con Dybala e Oriana, l’insolito quartetto Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Oriana Sabatini - Paulo Dybala 20 di 20 PAULO DYBALA Instagram 20 di 20 Kaia è la new entry in casa di Paulo Dybala e Oriana Sabatini Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 instagram 20 di 20 instagram 20 di 20 instagram 10 di 20 instagram 11 di 20 instagram 12 di 20 Oriana Sabatini, tempo di prova costume 13 di 20 instagram 14 di 20 instagram 15 di 20 instagram 16 di 20 instagram 17 di 20 instagram 18 di 20 instagram 19 di 20 instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: