Oriana Sabatini in topless avvinghiata a Paulo Dybala

Brucia la passione tra Oriana Sabatini e Paulo Dybala , che si lasciano immortalare in pose intime bollenti. Si avvinghiano l'uno all'altra nudi fino alla vita e con le labbra che si sfiorano. Entrambi indossano solo i pantaloni: bianchi per la cantante e neri per il calciatore della Juve. Due poli opposti ma che inevitabilmente e irresistibilmente si attraggono.

Se l'obiettivo è quello di rubare a Wanda Nara e Mauro Icardi lo scettro di coppia più hot del calcio, hanno preso la strada giusta. Calienti come non mai, Paulo e Oriana mettono in scena tutta la loro passione davanti all'obiettivo di Nicolas Gerardin. Scatti ad alto tasso erotico che non possono lasciare indifferenti, tanto che anche la Nara non resiste e commenta con un "Wow".

Dybala e Oriana stanno insieme da 3 anni, non senza alti e bassi. Per un certo periodo hanno vissuto il loro amore a distanza, hanno dovuto affrontare le voci di un presunto tradimento di lui che hanno scatenato inevitabilmente una profonda crisi di coppia. Hanno anche affrontato insieme un brutto momento a causa del Covid che ha colpito in maniera pesante il calciatore. Ma tutti i loro problemi si sono risolti e, guardando le loro foto, è evidente che l'amore ha trionfato.

