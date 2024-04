Oriana Sabatini e la proposta di matrimonio di Paulo Dybala: "Credevo fosse uno scherzo"

A "Verissimo" Oriana Sabatini, che a luglio sposerà l'attaccante della Roma Paulo Dybala, racconta come è avvenuta la proposta di matrimonio. "Paulo mi diceva sempre che non mi avrebbe mai fatto la proposta in un luogo pubblico. Anche quando io parlavo di matrimonio lui non era molto convinto, pensavo chissà forse me lo chiederà tra due o tre anni" ha raccontato l'attrice e cantante argentina.

"Mi ha stupito - ha proseguito Oriana Sabatini parlando della proposta avvenuta davanti alla Fontana di Trevi a Roma - credevo fosse uno scherzo perché ogni tanto per prendermi in giro si inginocchiava e poi fingeva di allacciarsi le scarpe. Quel giorno poi aveva comprato un anello lì vicino e io non gli ho creduto fino a quando non mi ha detto: sì o no?".

La cantante argentina ha poi raccontato durante l'intervista come ha conosciuto Dybala: "Ci siamo incontrati durante le sue vacanze in Argentina, pensavo fosse l'uscita di una sera. Poi dopo un po' mi ha chiesto di uscire con un messaggio su whatsapp, non sapevo fosse un calciatore, ricordo che ho chiesto a mio padre chi fosse mostrandogli la sua foto. È stato perseverante".