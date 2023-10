Il calciatore ha donato alla fidanzata Oriana Sabatini un anello da sogno: "Per sempre"

Non solo. Dopo le storie su Instagram (Dybala ha pubblicato anche un bacio romantico) la coppia ha deciso di annunciare le nozze con un post congiunto, in cui Oriana, attrice e cantante argentina, mostra un anello da sogno tempestato di brillanti. E due parole: "Para siempre", "per sempre".

La sorpresa a Oriana Era partita come una semplice serata tra amici, con Leandro Paredes, compagno di squadra, la moglie Camila Galante, Alvaro Morata, calciatore e amico della coppia e la moglie Alice Campello (Paulo e Oriana sono madrina e padrino della loro figlia). Davanti alla Fontana di Trevi le coppie si sono fermate per il classico lancio della monetina, ma Paulo ha fatto di più, con la complicità degli amici e l'incredulità della fidanzata, si è inginocchiato e ha chiesto a Oriana di sposarlo.

Stanno insieme da 5 anni I due stanno insieme da cinque anni. Per amore del calciatore lei si è trasferita in Italia dall'Argentina, dove comunque porta avanti la sua carriera di cantante. Di recente ha confessato con schiettezza e sincerità di essere bisessuale. Il calciatore si è detto più volte restio al matrimonio, Mma a quanto pare ha cambiato idea. Sposarsi e mettere su famiglia è dunque tra gli obiettivi futuri della coppia. I due hanno deciso di seguire l'esempio di Alice Campello e Alvaro Morata, che si sono sposati a Venezia nel 2017 con una cerimonia favolosa e hanno messo al mondo quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo (4 anni), poi Edoardo (2) e in ultimo la principessa appena arrivata.