Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Il nome? Originale ma non insolito

Paulo Dybala, Oriana Sabatini racconta la gravidanza: “Vomito tutti i giorni”

La figlia dovrebbe nascere a marzo, la modella desidera un parto naturale

03 Ott 2025 - 10:45
© Tgcom24

© Tgcom24

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno annunciato da pochi giorni la dolce attesa: diventeranno genitori di una bambina e non vedono l’ora di abbracciarla. La modella, moglie del calciatore, in un’intervista alla tv argentina ha raccontato le emozioni della gravidanza: “Sono molto felice – ha detto – Ma nessuno mi aveva detto che sarebbe stato così. Vomito tutti i giorni”. A risentirne anche il sesso di coppia: “È difficile. Non ne ho voglia, mi sento malissimo”.

Leggi anche

Oriana Sabatini e la proposta di matrimonio di Paulo Dybala: "Credevo fosse uno scherzo"

Oriana incinta, le coccole di Dybala

  Paulo Dybala è un marito premuroso e affettuoso con Oriana Sabatini e da quando hanno scoperto che lei è incinta, il calciatore ha mille attenzioni per la moglie: “Mi sta davvero viziando. Mi cambia, mi mette il pigiama e mi rimbocca le coperte. Lo adoro… Mi asseconda in tutto”.

Oriana con il pancione

  Oriana Sabatini è incinta da qualche settimana già sente il cambiamento fisico e il pancione che cresce. “Mi sveglio come una persona e vado a letto come un'altra – spiega la moglie di Paulo Dybala - Mentre mangio, improvvisamente si vede di più, ma poi mi alzo e mi chiedo: ‘Dov'è la bambina?’”. “Questa situazione è completamente fuori controllo, e per una che ha sofferto di disturbi alimentari per tutta la vita, è molto difficile” ha spiegato.

Leggi anche

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sposano, tutto sulle nozze del calciatore

Paulo Dybala si sposa, la proposta di matrimonio a Oriana Sabatini

1 di 7
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

La scoperta della cicogna in arrivo

  Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno fatto il test di gravidanza insieme. E quando hanno visto l’esito positivo non sono scoppiati a piangere. “È stata una grande gioia e un po' uno shock. Per me, personalmente, la gioia è arrivata lentamente perché prima bisogna affrontare le paure naturali che ne conseguono”.

Come si chiamerà la figlia di Dybala e quando nascerà?

  “Mi piacciono i nomi non troppo insoliti. Originali sì, ma che non siano troppo insoliti – ha detto Oriana Sabatini - Avevo pensato di partorire in Argentina per la famiglia, ma è difficile... Vorrei fosse (un parto, ndr) naturale, ma deciderà l'universo”. La figlia di Paulo Dybala dovrebbe nascere a marzo.

Leggi anche

Paulo Dybala diventa papà, Oriana Sabatini è incinta. Ecco svelato il sesso del bebè

Paulo Dybala diventa papà, Oriana Sabatini è incinta. Ecco svelato il sesso del bebè

1 di 18
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Ti potrebbe interessare

paulo dybala
oriana sabatini
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema