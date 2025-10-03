Paulo Dybala, Oriana Sabatini racconta la gravidanza: “Vomito tutti i giorni”

Oriana Sabatini è incinta da qualche settimana già sente il cambiamento fisico e il pancione che cresce. “Mi sveglio come una persona e vado a letto come un'altra – spiega la moglie di Paulo Dybala - Mentre mangio, improvvisamente si vede di più, ma poi mi alzo e mi chiedo: ‘Dov'è la bambina?’”. “Questa situazione è completamente fuori controllo, e per una che ha sofferto di disturbi alimentari per tutta la vita, è molto difficile” ha spiegato.