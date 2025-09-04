Scoperti i geni che ci permettono di camminare eretti

Lo studio suggerisce che questi cambiamenti siano iniziati con il riorientamento delle placche di accrescimento all'epoca in cui i nostri antenati si sono distinti dalle scimmie africane, tra cinque e otto milioni di anni fa. I ricercatori ritengono che il bacino sia rimasto un punto caldo del cambiamento evolutivo per milioni di anni e che l'ossificazione ritardata si sia probabilmente verificata negli ultimi due milioni di anni.