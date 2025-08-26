Stare seduti dritti non basta per avere una buona postura. Ecco tutti i trucchi

"Stai dritto bene, retto con la schiena". Un monito da tenere sempre presente durante tutta l'infanzia e che comunque era ricordato con solerzia e continuità da tutti i parenti, preoccupati quasi al limite dell'ossessione della postura dei più giovani. Posto che oggi le cose sono un po' degenerate, con anche gli stessi adulti ormai ripiegati su se stessi in costante ammirazione dello schermo del telefono, anche quel consiglio (trasformato spesso e volentieri in imperativo) può diventare adesso oggetto di discussioni: non basta infatti solo assumere una posizione perfettamente regale davanti alla scrivania per salvare la propria postura. Anzi, ci sono diversi trucchetti per evitare di intaccare la salute della nostra schiena che vanno ben oltre quello che si dava per scontato.