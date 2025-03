Consapevolezza corporea: il “sesto senso” che ci fa muovere nello spazio

COME MIGLIORARE IL NOSTRO “SESTO SENSO” SPAZIALE – Quando abbiamo valutato il nostro livello di consapevolezza corporea, possiamo adoperarci per migliorarla o, almeno, mantenerla nel tempo. Ci sono discipline, come lo yoga, il qi gong e lo stretching, che favoriscono il rilassamento muscolare, migliorano la flessibilità e ci aiutano a prendere consapevolezza del nostro corpo. Può essere utile anche il fatto di variare il più possibile gli esercizi della propria routine di allenamento, preferendo la pratica con i pesi liberi rispetto a quelli con le macchine perché in questo modo i movimenti sono più liberi e costringono a un maggiore controllo, magari verificando la correttezza delle posizioni davanti allo specchio. Esiste poi una forma di ginnastica dedicata, la cosiddetta ginnastica propriocettiva, che si serve di una serie di piccoli attrezzi che servono proprio per creare destabilizzazione, allenandoci a posture corrette e consapevoli per conservare l’equilibrio: ad esempio il bosu, (un cuscino di gomma a forma di mezza sfera attaccato su una piattaforma di plastica rigida nera. Si usa come base di appoggio per eseguire molti dei comuni esercizi che di solito si eseguono sul tappetino. Lo stesso vale per varie tipologie di cuscini propriocettivi, balance board, soft ball: sono tutti ottimi strumenti per incrementare il lavoro posturale, l’equilibrio e l’agilità. Se però non siamo frequentatori assidui della palestra, possiamo esercitare la nostra consapevolezza spaziale anche camminando su superfici instabili, come sabbia, erba o terra battuta, magari chiudendo gli occhi se ci si può muovere in sicurezza. Sono utili anche le attività che richiedono agilità e precisione nei movimenti, come afferrare al volo delle piccole palle morbide, oppure il gioco del padel o parare tiri a calcio. Danza, sport con la palla, arti marziali o persino l’arrampicata sono ottime opzioni: l’ideale è alternare gli allenamenti e soprattutto muoversi il più possibile.