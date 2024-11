Tai Chi: l’antica arte marziale cinese che fa bene anche alla mente

CHE COSA SONO TAI CHI E QI GONG - Chiamato anche Tai Chi Ch'üan (Chuan) il Tai Chi è un antico stile delle arti marziali cinesi, praticato da secoli come tecnica di combattimento, ma diffuso oggi in occidente soprattutto come forma di ginnastica e come tecnica di medicina preventiva. Il suo nome significa letteralmente “boxe della suprema polarità”: si propone di evitare l’uso della forza muscolare a favore dello sviluppo e utilizzo del Qi, l’energia interna della tradizione taoista. Secondo una suggestiva leggenda, questa filosofia nasce dall'osservazione di un monaco di nome Zhang San Feng, il quale si trovò un giorno ad assistere al combattimento tra un rapace e un serpente. Il monaco rimase molto colpito nell'osservare come il serpente riuscì a battere il rapace grazie a movimenti lenti e sinuosi, evitando gli attacchi senza contrapporre forza contro forza, ma sfruttando la morbidezza e la velocità contro la potenza degli attacchi diretti del rapace. Sulla base di quanto aveva osservato, Zhang costruì in seguito una sequenza di movimenti che ancora oggi, con alcune differenze tra le varie scuole, formano la base delle pratiche di Tai Chi. Il Qi Gong nasce invece come pratica di consapevolezza e meditazione corporea: anche se entrambe si fondano sul fluire del Qi ,l’energia interiore, il Tai Chi è un’arte marziale e quindi ha l’obiettivo di vincere un nemico in combattimento, mentre il Qi Gong vuole curare e accrescere l'energia interna, il Qi, appunto: può quindi essere considerata la capacità di prendersi cura, coltivare, rafforzare e accrescere l'energia vitale.