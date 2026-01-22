Sclerosi multipla, scoperta una molecola che ripara i neuroni

Allo studio hanno partecipato prestigiosi centri internazionali - tra cui il Paris Brain Institute - Institut du Cerveau, (ICM,) la University of California San Francisco e l'Università di Münster. La sclerosi multipla progressiva è la forma più grave della malattia: colpisce oltre un milione di persone nel mondo e circa 15-20 mila in Italia. A differenza delle forme recidivanti, è caratterizzata da una degenerazione continua delle fibre nervose e dalla perdita della mielina. Un fenomeno che si accompagna alla perdita delle funzioni motorie, visive e cognitive, contro la quale non ci sono farmaci efficaci. I ricercatori hanno costruito una piattaforma per lo screening dei farmaci, senza precedenti, che combina: analisi computazionali su grandi database biologici e farmacologici, modelli cellulari umani derivati da cellule staminali dei pazienti, tessuti cerebrali in coltura e modelli sperimentali di sclerosi multipla. Ma invece di testare una molecola alla volta in modo lento e costoso, migliaia di composti vengono filtrati e selezionati solo se mostrano potenziali capacità rigenerative. Così sono arrivati al bavisant. L'analisi informatica ha identificato 273 molecole con potenziale attività su mielina e neuroni. Dopo una lunga serie di test atti a valutare la tossicità di tali molecole su cellule nervose e oligodendrociti (le cellule che producono la mielina nel sistema nervoso) di origine animale e umana, il numero si è ristretto a 32 composti, quindi i test di efficacia hanno ridotto i candidati a 6 e quindi al bavisant. Nei modelli sperimentali di sclerosi multipla, bavisant ha dimostrato di stimolare le cellule che producono mielina a riparare le fibre nervose, proteggere i neuroni dal danno degenerativo e ridurre l'espressione dei geni coinvolti nell'infiammazione. La molecola agisce su due diversi tipi di cellule del cervello, cioè i neuroni e le cellule produttrici di melina, permettendo così al tessuto nervoso di ripararsi e di resistere al danno.