STUDIO DEL SAN RAFFAELE DI MILANO

Sclerosi multipla, scoperta una molecola che ripara i neuroni

 Si chiama bavisant, già sperimentata sull'uomo per trattare i disturbi del sonno e della veglia, è stata scelta tra 1.500 candidati farmaci

22 Gen 2026 - 17:18
© Pixabay

© Pixabay

Funziona nei topi un nuovo candidato farmaco contro la sclerosi multipla: si chiama bavisant ed è una molecola già sperimentata sull'uomo per trattare i disturbi del sonno e della veglia.

Leggi anche

Sclerosi multipla progressiva, identificata una proteina chiave nel processo neurodegenerativo

Sclerosi multipla, la mononucleosi può causarla anche nei bambini

La sua capacità rigenerativa nei confronti del sistema nervoso è stata scoperta grazie a un'innovativa piattaforma per lo screening dei farmaci, che è stata usata come una sorta di "galleria del vento" per testare rapidamente oltre 1.500 molecole fino a identificare la più promettente. Il risultato è pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine da un team internazionale coordinato dall'Università Vita-Salute San Raffaele e Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.

Per la prima volta "abbiamo dimostrato che è possibile individuare, con un approccio sistematico, basato su modelli umani in vitro e in vivo, una molecola capace di rigenerare la mielina e, contestualmente, di proteggere i neuroni nella sclerosi multipla progressiva", sintetizza con soddisfazione Paola Panina, professoressa di biologia cellulare e sperimentale dell'Università Vita-Salute San Raffaele e co-autrice senior dello studio. Oltretutto avere a che fare con un farmaco noto significa tempi più brevi, costi più bassi e maggiore sicurezza.

La ricerca

 Allo studio hanno partecipato prestigiosi centri internazionali - tra cui il Paris Brain Institute - Institut du Cerveau, (ICM,) la University of California San Francisco e l'Università di Münster.  La sclerosi multipla progressiva è la forma più grave della malattia: colpisce oltre un milione di persone nel mondo e circa 15-20 mila in Italia. A differenza delle forme recidivanti, è caratterizzata da una degenerazione continua delle fibre nervose e dalla perdita della mielina. Un fenomeno che si accompagna alla perdita delle funzioni motorie, visive e cognitive, contro la quale non ci sono farmaci efficaci. I ricercatori hanno costruito una piattaforma per lo screening dei farmaci, senza precedenti, che combina: analisi computazionali su grandi database biologici e farmacologici, modelli cellulari umani derivati da cellule staminali dei pazienti, tessuti cerebrali in coltura e modelli sperimentali di sclerosi multipla. Ma invece di testare una molecola alla volta in modo lento e costoso, migliaia di composti vengono filtrati e selezionati solo se mostrano potenziali capacità rigenerative. Così sono arrivati al bavisant. L'analisi informatica ha identificato 273 molecole con potenziale attività su mielina e neuroni. Dopo una lunga serie di test atti a valutare la tossicità di tali molecole su cellule nervose e oligodendrociti (le cellule che producono la mielina nel sistema nervoso) di origine animale e umana, il numero si è ristretto a 32 composti, quindi i test di efficacia hanno ridotto i candidati a 6 e quindi al bavisant. Nei modelli sperimentali di sclerosi multipla, bavisant ha dimostrato di stimolare le cellule che producono mielina a riparare le fibre nervose, proteggere i neuroni dal danno degenerativo e ridurre l'espressione dei geni coinvolti nell'infiammazione. La molecola agisce su due diversi tipi di cellule del cervello, cioè i neuroni e le cellule produttrici di melina, permettendo così al tessuto nervoso di ripararsi e di resistere al danno.

"Questa piattaforma non serve solo a identificare nuovi trattamenti, ma anche a costruire un nuovo modo di fare ricerca farmacologica: più rapido, più predittivo e più vicino alle aspettative delle persone con sclerosi multipla", ha evidenziato Panina. "Il nostro studio rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di studi clinici mirati ai meccanismi della neurodegenerazione e della progressione della disabilità nella sclerosi multipla", ha aggiunto Brahim Nait-Oumesmar, coautore senior e responsabile del gruppo di ricerca presso il Paris Brain Institute.

"Abbiamo scommesso su un'idea: unire intelligenza artificiale, modellistica basata su cellule staminali e scienza collaborativa per accelerare la scoperta di nuove terapie per la sclerosi multipla progressiva" ha evidenziato Gianvito Martino, prorettore alla ricerca e alla terza missione dell'Università Vita-Salute San Raffaele e direttore scientifico dell'IRCCS Ospedale San Raffaele. "Oggi quella scommessa ha prodotto non solo un candidato reale a cui manca ora solo l'ultimo miglio per arrivare fino al letto del malato ma anche ulteriori 30 possibili nuovi candidati potenzialmente utilizzabili nella sclerosi multipla progressiva", ha aggiunto. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
sclerosi multipla
ospedale san raffaele

Sullo stesso tema