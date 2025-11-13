Sclerosi multipla, la mononucleosi può causarla anche nei bambini

Lo studio, condotto in collaborazione con il dipartimento di neuroscienze della Sapienza Università di Roma, è durato due anni e ha coinvolto complessivamente 219 pazienti tra i 6 e i 17 anni, 57 dei quali affetti da sclerosi multipla. I ricercatori hanno analizzato campioni di sangue dei partecipanti per individuare la presenza di anticorpi specifici contro l'Ebv riscontrando che il 100% dei bambini con sclerosi multipla era positivo al virus, spesso contratto in modo asintomatico. Le analisi eseguite su due gruppi senza malattia hanno invece evidenziato che solo il 59% di loro mostrava segni di un'infezione pregressa da Ebv. I dati rafforzano dunque l'ipotesi di un nesso causale e tra virus di Epstein-Barr e insorgenza della sclerosi multipla anche in età pediatrica.