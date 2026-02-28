Non sono numeri marginali, ma una comunità vasta quanto una grande città. Eppure le malattie rare restano spesso invisibili e ai margini del dibattito pubblico. Il 28 febbraio 2026 si celebra la 19ª edizione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, nata per dare voce a chi affronta ogni giorno diagnosi tardive, percorsi complessi e terapie che, nella maggior parte dei casi, ancora non esistono. "La cura dei pazienti affetti da malattie rare si presenta particolarmente complessa. - ha dichiarato il Presidente Sergio Mattarella - È necessario garantire a tutte le persone, indipendentemente dalla natura della malattia da cui si è affetti, pari diritti e pari opportunità terapeutiche"