Dna, scoperte nel sangue due spie della longevità

"Sappiamo molto poco sui piRna nel sangue, ma quello che stiamo osservando è che avere bassi livelli di alcuni specifici piRna è un bene", ha affermato Kraus. "Quando sono presenti in quantità maggiori potrebbe essere il segnale che qualcosa nell'organismo non funziona correttamente. Capire perché potrebbe aprire nuove possibilità per terapie che promuovono un invecchiamento sano", ha aggiunto. Una scoperta sorprendente che ora dovrà essere approfondita in particolare per migliorare la comprensione dei meccanismi in cui i piRna sono coinvolti e il ruolo che giocano nell'invecchiamento.