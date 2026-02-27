Emicrania, con nuove terapie sotto controllo il 75% dei casi

Poi, più di recente, l'avvento degli anticorpi monoclonali che, contrastando l'azione di una proteina chiave nella trasmissione del dolore e nell'infiammazione (Cgrp), possono bloccare le crisi di mal di testa e prevenirle. "Con le ultime molecole siamo arrivati a poter trattare con successo circa il 75% dei pazienti", aggiunge Geppetti, che sottolinea come i pochi effetti collaterali di questi farmaci abbiamo consentito a più pazienti di assumerli con regolarità. "Per la prima volta nella millenaria storia dell'emicrania abbiamo farmaci che agendo sullo stesso bersaglio sono capaci sia di bloccare il singolo attacco sia di prevenire la crisi", conclude l'esperto, che ricorda come stiano emergendo nuove opzioni terapeutiche che nel prossimo futuro potranno rispondere anche ai bisogni di quel "20% di pazienti resistenti a queste terapie".