Emicrania e luce, scovata una molecola alla base del malessere

I risultati, pubblicati sulla rivista The Journal of Headache and Pain, evidenziano come questa molecola influenzi la risposta cerebrale al dolore, contribuendo alla spiacevole reazione alla luce che è comune durante l'emicrania. Neat1 appartiene a un gruppo di molecole chiamate Rna lunghi non codificanti, che regolano vari processi cellulari e contribuiscono a controllare il funzionamento di altri geni. Neat1 è coinvolto nelle risposte all'infiammazione e allo stress del sistema nervoso. I ricercatori dell'Università di Liverpool hanno utilizzato una speciale sostanza chimica per innescare la sensibilità alla luce nei topi, imitando il modo in cui l'emicrania colpisce le persone. Hanno poi esaminato una regione del sistema nervoso chiamata ganglio trigeminale, notoriamente coinvolta nel dolore dell'emicrania. Hanno scoperto che i livelli di Neat1 in questa regione aumentavano significativamente durante gli episodi di sensibilità alla luce.