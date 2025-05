Voglia di freschezza e leggerezza? Ecco servita la linea di piatti pronti “Buona Spesa!” di MD

La linea di piatti pronti "Buona Spesa!” è pensata per essere pratica e veloce da preparare, sia in microonde sia in pentola. Realizzate con ingredienti selezionati, per esaltarne al meglio il sapore basta aggiungere un filo d'olio extravergine d'oliva a crudo e una spolverata di pepe. Crostini croccanti e, a seconda della zuppa, formaggio grattugiato, sono infine abbinamenti perfetti.